Capítulo 105 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 105 'Leyla', novela turca de Caracol. Leyla va a casa para entregarle la medicina a Givan, pero cuando llega, lo encuentra muerto. Nur cumple su palabra y saca a la familia de casa. Leyla, tras perder a su esposo, abandona el país.
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46:12 min
Leyla - Capítulo 105: a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
46:11
Capítulo 104
Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
46:04
Capítulo 103
Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
46:10
Capítulo 102
los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
46:12
Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
Capítulo 105 Leyla: a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
Leyla va a casa para entregarle la medicina a Givan, pero cuando llega, lo encuentra muerto. Nur cumple su palabra y saca a la familia de casa. Leyla, tras perder a su esposo, abandona el país.