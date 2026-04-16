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Capítulo 105 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español

Capítulo 105 'Leyla', novela turca de Caracol. Leyla va a casa para entregarle la medicina a Givan, pero cuando llega, lo encuentra muerto. Nur cumple su palabra y saca a la familia de casa. Leyla, tras perder a su esposo, abandona el país.

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46:12 min
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Leyla - Capítulo 105: a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde
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46:11
Capítulo 104
Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
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46:04
Capítulo 103
Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
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46:10
Capítulo 102
los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
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46:12
Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde

Capítulo 105 Leyla: a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde

Leyla va a casa para entregarle la medicina a Givan, pero cuando llega, lo encuentra muerto. Nur cumple su palabra y saca a la familia de casa. Leyla, tras perder a su esposo, abandona el país.

Por: Caracol Televisión
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46:11
Capítulo 104
Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
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46:04
Capítulo 103
Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
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46:10
Capítulo 102
los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
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56:08
Capítulo 101
Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
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46:11
Capítulo 100
Malí recibe el dictamen de medicina legal de su padre y descubre quién lo mató
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46:01
Capítulo 99
Ferdah habla con Malí y le dice que se den otra oportunidad
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46:12
Capítulo 105
a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde