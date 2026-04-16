46:12 min Leyla - Capítulo 105: a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde 46:11 Capítulo 104 Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan 46:04 Capítulo 103 Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida 46:10 Capítulo 102 los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre 46:12 Capítulo 105 a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde

Capítulo 105 Leyla: a pesar de que Nur y Leyla tenían la cura para Givan, fue demasiado tarde Leyla va a casa para entregarle la medicina a Givan, pero cuando llega, lo encuentra muerto. Nur cumple su palabra y saca a la familia de casa. Leyla, tras perder a su esposo, abandona el país.