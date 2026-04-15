46:11 min Leyla - Capítulo 104: Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan 46:04 Capítulo 103 Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida 46:10 Capítulo 102 los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre 56:08 Capítulo 101 Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal 46:11 Capítulo 104 Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan

Capítulo 104 Leyla: Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan Una amiga engaña a Nur con una falsa cita. Allí aparece su hermana, quien dice tener la cura para Givan, pero exige algo a cambio. Desesperada, Nur busca ayuda en Leyla para enfrentar la situación.