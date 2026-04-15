Capítulo 104 'Leyla', novela turca de Caracol, completo y en español
Capítulo 104 'Leyla', novela turca de Caracol. Una amiga engaña a Nur con una falsa cita. Allí aparece su hermana, quien dice tener la cura para Givan, pero exige algo a cambio. Desesperada, Nur busca ayuda en Leyla para enfrentar la situación.
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46:11 min
Leyla - Capítulo 104: Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
46:04
Capítulo 103
Givan huye de la casa, Leyla lo encuentra y descubre que iba a quitarse la vida
46:10
Capítulo 102
los problemas familiares no cesan; Tufan descubre quién es su verdadero padre
56:08
Capítulo 101
Ferdah ayuda a que Givan recupere la memoria, pero su plan sale muy mal
46:11
Capítulo 104
Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
Capítulo 104 Leyla: Nur descubre que tiene una hermana que tiene la cura para el cáncer de Givan
Una amiga engaña a Nur con una falsa cita. Allí aparece su hermana, quien dice tener la cura para Givan, pero exige algo a cambio. Desesperada, Nur busca ayuda en Leyla para enfrentar la situación.