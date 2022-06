"Soy arepero": Rodrigo Poisón confiesa qué cosas de Colombia lo hacen 'alucinar'

Rodrigo Poisón continúa sorprendiendo a todos los colombianos con su papel de José María Montenegro en Las Villamizar . Por supuesto, no es un secreto que este personaje ha despertado sentimientos encontrados en los televidentes, pues si bien lo han odiado por lo cruel que puede llegar a ser con las demás personas, también han admirado el gran talento del actor español para darle vida a este coronel.

En una conversación exclusiva con caracoltv.com, Rodrigo reveló más detalles de su paso por Colombia, lo mucho que ama a nuestro país y qué cosas lo han hecho 'alucinar' de él, ya que incluso considera que tiene muchas cosas en común con España.

“De Colombia me alucina como sois, los colombianos y las colombianas sois acogedores […] Me alucina la comida, soy arepero, la bandeja paisa me alucina porque es como el cocido madrileño. Me encanta la naturaleza”, expresó el actor.

Finalmente, Poisón dejó muy claro que quiere seguir explorando el país y que aún le falta conocer la costa colombiana, pues muchos amigos se la han recomendado.

“Me han dicho que me estoy perdiendo algo muy potente, pero volveré; Montenegro volverá”, puntualizó entre risas y guiñando el ojo.

¡Te invitamos a disfrutar la entrevista completa y descubrir todos los detalles de lo que contó Rodrigo Poisón sobre Colombia!

