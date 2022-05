¡Rodrigo Poisón, un villano de buen corazón! El actor confiesa qué causas defiende a capa y espada

¿Quién dijo que los villanos no pueden tener un buen corazón? Aunque muchos televidentes no lo crean, en la vida real, Rodrigo Poisón es todo lo opuesto al coronel José María Montenegro , su personaje en Las Villamizar , pues el actor español reveló de manera inédita para caracoltv.com que sí existen buenas causas que defiende a capa y espada, como si hiciera parte de la familia Villamizar

Mientras que Montenegro se caracteriza por ser un hombre violento, sanguinario y que comete actos crueles con los demás; Rodrigo se preocupa por defender a la humanidad y a las buenas personas, como él mismo expresó.

“Creo que es importante que nos cuidemos todos, y después de estos dos años tan absurdos de pandemia, de guerra ahora en Europa […] Como decía un amigo mío, yo me he vuelto humanista”, expresó.

El actor español también resaltó que confía en las pequeñas cosas, el cara a cara y que es un fiel creyente de que el ser humano, en general, quiere ser “buena gente”.

No obstante, estas no son todas las situaciones de las que habló Rodrigo, pues bromeó y, entre risas, aseguró que también defiende a capa y espada que no se haga ruido comiendo palomitas en el cine, ya que esto podría sacar el José María Montenegro que lleva dentro.

¡No te pierdas la entrevista completa y conoce más de lo que contó Rodrigo Poisón, un villano de buen corazón!

