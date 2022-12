Melina y Don Jediondo ven jirafas mientras Jhovanoty y Gabriela se montan a un tuk tuk

Nuevamente, a La Vuelta Al Mundo En 80 Risas llegan dos parejas de famosos conformada, en primer lugar, por Melina Ramírez y Don Jediendo, y en segundo lugar, por Jhovanoty y Gabriela Tafur, quienes se encargan de divertir a los espectadores de Caracol Televisión no solo con su personalidad, sino también con su excelente sentido del humor.

Inicialmente, la presentadora y el humorista muestran su paso por un santuario, en el que tienen la oportunidad de interactuar con las jirafas y tener contacto con la naturaleza. En medio del recorrido, Ramírez señala: "vea, las jirafas pueden tener hasta dos metros de largo sus cuellos para alcanzar las hojas más altas de los árboles. Su gestación puede durar 15 meses, es decir un año y tres meses".

El recorrido para la exanfitriona del Desafío The Box y el comediante también está cargado de muchas risas, pues se suben a un tuk tuk, un medio de transporte muy conocido en India, y se disponen a buscar un lugar para hacerle un cambio de look al integrante de Sábados Felices: "mira, yo conozco un sitio espectacular donde me estoy haciendo las uñas, me maquillan, me arreglan el pelo", señala Tafur.

Luego de que ambas parejas mostraran sus experiencias, los dos humoristas se suben al escenario para profundizar un poco más de lo que vivieron durante su agradable paso por el extranjero, ¿qué revelaciones hacen en medio de la transmisión?

