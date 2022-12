Lina Tejeiro y Lokillo van al palacio de Buckingham mientras que Piroberta es detenida

El segundo capítulo de La Vuelta Al Mundo en 80 Risas parece estar cargado de mucha diversión y aprendizaje, pues en esta oportunidad Lina Tejeiro y Lokillo saludan nuevamente a la audiencia de Caracol Televisión desde Inglaterra, pues graban todos los detalles de cómo es el cambia de guardia en el palacio de Buckngham a las 11:00 a.m.

Piroberta y Juan diego Vanegas no se quedan atrás, ya que graban cada una de las paradas que hacen en Vietnam no solo porque desean inmortalizar en su mente los lugares, sino también porque van arrojando datos curiosos que les permiten nutrir cada vez más su conocimiento. Aunque todo parece color de rosa, pronto el personaje de Sábados Felices queda atrapada en una celda, por lo que busca rápidamente la ayuda de su compañero de aventuras.

"Hoy en día Maison Centrale es un museo, pero antes fue una prisión y tuvo a muchos estadounidenses ahí guardados (...) Acá traían a todos los pilotos estadounidenses, lograron tener a más de tres mil personas encerradas", señala el chef de Día a Día justo antes de que su colega terminara tras las rejas.

Luego de que ambas duplas mostrara sus experiencias, Lokillo y Piroberta pasan a la parte delantera del set de grabación para profundizar un poco en lo que fue el segundo día de su viaje, haciendo comentarios graciosos relacionados a lo que ya había hablado Jhovanoty durante su intervención, ¿de qué se trata?

