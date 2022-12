Boyacoman llega a La Vuelta al Mundo en 80 Risas y reveló qué clase de viajero es

Llega una nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, en esta edición habrá nuevos humoristas y nuevos presentadores que prometen los mejores viajes y el mayor entretenimiento para los colombianos.

En este caso, repite Boyacoman, quien irá con una nueva compañera que se caracteriza por ser extrovertida y que seguro le dará la talla. Previamente, el humorista ha sido uno de los más aplaudidos por sus bromas y ocurrencias, por lo que parece que esta no será la excepción.

Publicidad

En medio de una entrevista en exclusivo con Caracoltv.com, le preguntamos varias de las cosas que suceden cuando viaja solo y así descubrimos qué tipo de viajero es cuando las cámaras no están detrás de él ¿Qué tal le fue?

La primera pregunta fue qué es eso que no le puede faltar en ninguno de sus viajes, la respuesta fue sencilla y probablemente muchos estén de acuerdo con lo que dijo. Ese elemento que Boyacoman no puede dejar en casa es el cepillo de dientes.

Y es que tiene claro que tener buen aliento es de gran importancia, da una buena impresión y evita incomodidades y penas. Aseguró que las personas con mal aliento tienen mucho que decir y él no quiere ser uno de ellos.

Publicidad

Por otro lado, se sinceró sobre su mejor anécdota, contó que no hay nada como cuando uno va y no se acuerda dónde estuvo “cuando planea un viaje durante tres meses, son dos noches, llega y se emborracha a la primera, luego no se acuerda de nada y cuando se despierta ya está otra vez en Bogotá”, contó.

Mientras que la peor anécdota es la misma, cuando no sabe en qué se gastó tanto dinero en pocos días. Sin embargo, aquí también contó otro detalle y es una experiencia que le sucedió mientras grababan La Vuelta a Rusia en 80 Risas.

Publicidad

Esta fue una de sus peores vivencias y fue en el aeropuerto cuando ya se disponía a regresar al país. Y es que llegó a migración y la persona que lo estaba atendiendo le dañó el pasaporte, fue entonces cuando le dijo que debía deportarlo.

Su reacción fue preguntarle a dónde, si él ya regresaba al país, posteriormente recibió la ayuda de alguien que finalmente revisó la cámara de seguridad para comprobar qué era lo que realmente había sucedido con dicho documento, al ver que él decía la verdad todo se solucionó y viajó al país, no obstante, es algo que no quisiera repetir.

Publicidad

El siguiente cuestionamiento fue con qué miembro del equipo viajaría a pesar de todo, y la respuesta fue sencilla con todas las mujeres y “Lokillo porque es muy rápido y muy chistoso”, comentó. Mientras que la persona con la que menos viajaría sería Piroberta, por “miedo que lo convenza a uno”, dijo entre risas.

Finalmente, un amuleto que no puede faltar es el dije de la Virgen María porque aseguró que sabe que es loco, entonces se encomienda a ella “es el regalo que me han dado y que más he valorado en la vida”.

Ahora en cada capítulo, los fanáticos del humorista podrán verlo conociendo nuevos destinos y compartiendo con una compañera distinta ¿el humor de Boyacoman le dará la Vuelta al Mundo en 80 Risas?