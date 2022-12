¿Con cuál de sus compañeros no viajaría Lina Tejeiro a La Vuelta al Mundo en 80 Risas?

Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más comentadas del país y para nadie es un secreto que tiene una gran fama por su sentido del humor, desde sus plataformas personales, hasta otro tipo de trabajos que la han ayudado a crecer profesionales.

Gracias a esto, su participación en La Vuelta al Mundo en 80 Risas tiene una gran expectativa pues seguro le sacará una sonrisa a más de un televidente y más con la pareja con la que viajará, pues se nota que tendrán una gran dinámica entre ellos.

La actriz comentó en medio de una exclusiva con Caracoltv.com qué es eso que no le puede faltar en ninguno de sus viajes, se trata de un par de zapatos deportivos, pues caminar es lo que uno más hace mientras está de viaje “eso es camine, camine, camine y camine”, aseguró.

Otra cosa que no se le puede quedar es un encrespador de pestañas y reveló que jamás sale de su casa sin, por lo menos, encresparse las pestañas, puede salir sin nada de maquillaje, pero esto no le puede faltar en ningún momento.

Sobre sus compañeros de La Vuelta al Mundo, comentó que, si tuviera que elegir a alguien, viajaría sin dudar con Loquillo, o con Camilo Cifuentes “porque si me aburro lo pongo a hacer de otros personajes”. Mientras que alguien con el que no viajaría es Don Jediondo “se nota que es cansón”, afirmó entre risas, “lo amo y lo adoro, pero no viajaría con él”.

La actriz ha viajado a varios lugares del mundo, algunas veces por trabajo y otras por placer, por eso nos contó dos anécdotas, las que considera que son las mejores y las peores en su vida. La mejor no tiene que ver con el viaje, pero sí con la manera en la que se lo propusieron.

Una de sus mejores amigas le envió un dron a su casa, este llevaba un paquete con una invitación en un sobre, allí le decía que la invitaba a Cancún con todo pago. Mientras que la peor anécdota se compara perfectamente con una película.

Sucedió durante su primer viaje a Estados Unidos, visitó Orlando junto a una de sus primas, quien le ayudó con la visa y todos los trámites. Juntas fueron a uno de los parques y en un momento a la prima de Lina le empezó a doler mucho el estómago y se desmayó.

Fue entonces cuando llegó la policía y paramédicos, todos preguntando de qué atracción se bajó, la llevaron en ambulancia a una clínica y se dieron cuenta de que tenía peritonitis, “hasta ahí llegó mi paseo, ella duró hospitalizada un mes más, toda una experiencia”, finalizó.

Seguramente en esta temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas la actriz contará muchas anécdotas más con las que va a divertir a los televidentes, para saber un poco más no se pierda los nuevos capítulos de la producción.