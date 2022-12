No te pierdas el gran estreno de La Vuelta al Mundo en 80 Risas este 15 de diciembre a las 8:00 p.m.

La Descarga, el templo de la música, se va de vacaciones y en este espacio llegará una nueva entrega de La Vuelta al Mundo en 80 Risas. Como en todas las temporadas pasadas, el programa de humor, que reunirá las familias colombianas, estará presentado por Santiago Rodríguez, y tendrá a 6 parejas conformadas por un humorista y un acompañante quienes harán de las suyas en diferentes lugares del mundo como Londres, Vietnam, Brasil, Kenia, Marruecos, Barcelona, Grecia, India, Tailandia, Costa Rica y Perú.

Durante estos viajes conocerán la cultura local, su comida típica, y visitarán los lugares más emblemáticos. ¡Prometen ponerse de ruana el mundo!

El chef Juan Diego Vanegas y la carismática Piroberta, hacen parte de las parejas que, por primera vez, vivirán esta peculiar aventura. "Aún con mi profesión, lo más difícil en los viajes puede ser la comida, y sí probamos algo que nos dio bastante duro, muy parecido a la salsa de tomate, ya se van a dar cuenta de qué se trata", aseguró Juan Diego.

Por su parte, Piroberta expresó que: "La experiencia fue muy chévere, aunque me tocó dejarle las cosas claras a mi compañero de viaje porque trató de coquetearme y quería que durmiéramos juntos (risas) Entre otras cosas pasé muy feliz porque por mi atuendo llama mucho la atención y caía bien a donde llegaba".

Otra de las parejas que verán los televidentes en acción es la conformada por Lokillo y su nueva compañera Lina Tejeiro.

"¡Pasé absolutamente feliz y la gente se va a dejar llevar por esta felicidad y va a pasar muy bien! Cuando me llegó la propuesta de este proyecto acepté sin dudarlo porque me parece divertida la manera en la que nosotros, y los televidentes, podemos conocer otras culturas. Aunque no hice nada extremo durante los viajes, sí hice cosas que nunca antes había hecho y fue muy divertido. Además, la adrenalina de correr de un lado a otro para grabar me hicieron reír sin parar", aseguró Lina Tejeiro.

Su compañero de viaje, por su parte, afirmó: "Hay muchas novedades, hay compañeros nuevos, como por ejemplo, Lina Tejeiro con quien viajé y pasamos muy bueno. No hay manera de que la gente no se disfrute un proyecto como estos en donde nos ven conociendo otras partes del mundo, y al mismo tiempo sufriendo, como por ejemplo, cuando probamos comidas demasiado raras", dijo Lokillo.

En esta nueva vuelta al mundo, la espontaneidad de Mabel Cartagena y el gran talento de Camilo Cifuentes, se unen al equipo y prometen dejar una marca imborrable de los colombianos en otras partes del mundo. "Los televidentes van a ver 14 de mis personajes en acción, esto hizo que fuera un desafío increíble, no solo por la preparación sino por la empacada de las maletas. Normalmente para un show tengo 9 baúles, pero en esta oportunidad me tocó hacer magia y comprimir todo en 4 maletas en donde llevo maquillaje, vestuario, pelucas, etc.", señaló Camilo Cifuentes, mientras que Mabel Cartagena añadió: "Yo siempre he dicho que este programa está hecho para mi. Cuando me dijeron que si quería estar, dije que sí porque tiene mi sello, porque puedo ser muy libre, me puedo expresar tranquilamente. Una de las cosas más difíciles que me tocó hacer fue un deporte acuático ¡tenaz!".

Una de las parejas favoritas por los televidentes es Melina Ramírez y Don Jediondo y está vez repiten la formula de viajar juntos. "De los momentos más emocionantes que vivimos fue meternos en una tribu indígena y conocer de cerca sus costumbres ¡fue maravilloso! En esta oportunidad, probamos varios insectos en la comida, tienen que ver cómo nos fue", recordó Don Jediondo, mientras que Melina aseguró: "No repetimos nada de lo que ya hemos hecho. Esos nuevos viajes, a lugares diferentes, son retos nuevos, y van a ver una dupla muy consolidada, me río de verdad, verdad. Me dio muy duro la comida porque aunque no soy vegana o vegetariana trato de evitar la comida animal y en estos viajes es muy difícil negarse a vivir ciertas experiencias".

Gabriela Tafur y Jhovanoty, también hacen parte de las parejas nuevas en La Vuelta al Mundo en 80 Risas: "Lo más curioso fue que el pan del desayuno supiera a lo que huele la gente a fuera, suena raro, pero sí pasa. Estuvimos en La india y allá a todo le ponen curry o especias, y por lo mismo que comen tanto de eso, pues transpiran ese olor. Inclusive en el hotel más lujoso pasaba lo mismo, todo olía y sabía igual. También usan mucho picante, y el problema de eso es que lo manda a uno para el baño de una (risas)".

En cuanto a Gabriela Tafur, confesó que aunque ella debía arreglarse más, tuvo que apurar en varias ocasiones a su compañero de travesía: "Me llevé demasiado bien con Jhovanoty. Curiosamente me tocaba a mi afanarlo porque él era el más demorado de los dos. ¡Nos reímos demasiado!".

Finalmente, Boyacoman y Shirly Gómez, hablaron de lo que es típico en Colombia y que enseñarían en otros países: "¡Las arepas boyacenses! Ese es el producto típico de nuestro país que todos deberían conocer", afirmó Boyacoman, mientras que su compañera de viaje contó algunas travesuras: "Me hizo pasar muchas penas, nunca me hacia caso, no pagaba las cuentas, coqueteaba con las mujeres, siempre me tocó estar detrás de él (risas)".

Al regreso de sus viajes, cada humorista aterrizará en el set para contar las diferentes experiencias que vivieron durante sus viajes, las comidas típicas que se atrevieron a probar, los lugares más emblemáticos que visitaron y otras anécdotas de sus recorridos.

Santiago Rodríguez, el piloto que conducirá a estos peculiares turistas, reveló la razón por la que a un colombiano nunca lo olvidan en el exterior: "Por nuestra manera de divertirnos. Es imposible que no nos reconozcan con lo felices que somos con cosas simples. Entre otras cosas, nuevamente acompañaré a estos personajes y no solo los guiaré, sino que también mi plan es divertirme, porque con ellos es demasiado difícil no reírse. Esta nueva temporada va a estar muy chévere porque al haber nuevas parejas, también hay nuevos destinos y por ende, nuevas culturas, nuevas comidas, nuevas experiencias, etc.".

Lo mejor del humor de Colombia por el mundo con La Vuelta al Mundo en 80 Risas, a partir de este jueves 15 de diciembre a las 8:00 p.m.