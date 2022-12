“Si no la ven, no nos vuelven a llamar”: Loquillo invitó a ver La Vuelta al Mundo en 80 Risas

Vuelve a las noches de la televisión colombiana La Vuelta al Mundo en 80 Risas, y con ello, las preguntas que los televidentes tienen sobre algunos de los humoristas, presentadores, e invitados y sus viajes fuera de las pantallas ¿será que así son todo el tiempo?

Por eso, en medio de una entrevista con Caracoltv.com, nos le medimos a hacerles algunas de las preguntas que probablemente algunos de sus seguidores quieren saber, este es el turno de Loquillo, quien confesó sus infaltables en los viajes, su amuleto y con cuál de sus compañeros no viajaría.

Publicidad

Un par de tenis cómodos para caminar largas horas y el cargador del celular para tomar fotos perfectas en cada destino son dos de los elementos que no le pueden faltar al humorista cuando sea que se va de viaje a cualquier lugar del mundo.

Otros elementos que no puede dejar y que se han convertido en sus grandes amuletos son las fotografías de sus seres queridos “fotos de mi familia, mis hijos, mi señora, mi parche, eso es lo que lo mantiene a uno conectado”, aseguró en medio de la conversación.

En cuanto a las mejores anécdotas de sus viajes, estas no tienen que ver con algo en particular, sino más bien con que disfruta cada una de las oportunidades que tiene para conocer, recorrer el mundo y saludar a personas en cada uno de estos momentos.

Confesó que sabe que, gracias a programas como este, a sus giras como humorista y ahora a sus presentaciones de freestyle ha podido conocer destinos que, de otra forma, habría sido muy complicado visitar. Es por esto que cree que todo lo que pasa es lindo y de cada viaje resultan grandes anécdotas.

Publicidad

Por otro lado, lo peor que le puede suceder es cuando se juntan varios destinos y el cuerpo se descompensa, puso como ejemplo los viajes en los que se recorren 15 o 18 horas y el jet lag no es fácil, “estar en el día mamado y tener que trabajar, eso es lo que más golpea”, aseguró.

Sobre los compañeros del elenco con los que no viajaría, bromeó diciendo que no lo haría con Don Jediondo “lo amo y lo admiro, pero para tener que estar dándole la medicina, cambiándole el pañal… no, no muy duro, eso se necesita una enfermera especializada”, dijo entre risas.

Publicidad

Cree que varios viajarían con él, pero solo por una razón “saben que yo soy muy gastón y les pago todo, me cogieron de marrano, eso es lo que está pasando”, afirmó. Finalmente invitó a los televidentes a no perderse ni un capítulo por una razón muy peculiar “no se pierdan La Vuelta al Mundo en 80 Risas porque si no la ven no nos vuelven a llamar para otra temporada y si no nos llaman, así como están los impuestos y el dólar, se pone muy difícil la situación”.