Piroberta y Juan Diego aprenden del budismo mientras que Mabel se encuentra a "Julio Iglesias"

Si de parejas divertidas se trata, la conformada por Piroberta y Juan Diego Vanegas encabeza la lista en La Vuelta al Mundo en 80 Días, pues su compaginación y sentido del humor logran robarse las miradas de los televidentes que están conectados con la transmisión de Caracol Televisión. En esta oportunidad, quedan gratamente sorprendidos al visitar Bangkok, la capital de Tailandia.

"Estamos hablando con este tono un poco pasito porque estamos en una parte sagrada, estamos en un templo, es un complejo de edificios que fue creado en 1792 por el rey, él vivía acá y han llegado muchos más reyes. Y llegamos al Rama 5, como un dato curioso para que lo tenga en cuenta, medía solo un metro y medio y tuvo 93 hijos", señala el chef de Día a Día, mientras que Piroberta responde: "ahí llegamos a una conclusión, no importa que sea chiquito".

Por su parte, Mabel Cartagena saluda a la audiencia directamente desde Madrid, España, donde no solo recorre las calles e interactúa con la gente que se va encontrando en el camino, sino que también se encuentra a Camilo Cifuentes, que sorprende al hacer una imitación de Julio Iglesias. La gente, que permanece atenta, aprovecha para pedirle fotos y videos a ambos.

"Estoy desde la Plaza Real, pero los voy a llevar a uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad: La Rambla. Vamos a ver con quién me encuentro y que me pueda servir de guía turístico. Qué hubo pues, señores", señala Cartagena minutos antes de toparse con su compañero.