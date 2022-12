Mabel Cartagena se va a hacer mercado en Atenas y se encuentra a Juanes

La última pareja que muestra sus anécdotas en el cuarto capítulo de La Vuelta Al Mundo en 80 Risas es la conformada por Mabel Cartagena y Camilo Cifuentes, quien llega personificado del cantante paisa Juanes. Ambos se encuentran en Atenas; sin embargo, es la presentadora la que empieza comentando que necesita ir a hacer mercado para justo después encontrarse con su compañero de aventuras que está haciendo una intervención musical en público.

Mira también: Melina y Don Jediondo ven jirafas mientras Jhovanoty y Gabriela se montan a un tuk tuk

"Muy exótico venir aquí a Atenas, pero los euros no rinden, entonces me tocó venir a la plaza de mercado de acá de Atenas porque tomé la decisión definitivamente de comprar mi propia comida y cocinármela en el hotel, a ver si me empieza a rendir un poquito", señala Cartagena en medio de la producción de Caracol Televisión.

No te pierdas: Lina y Lokillo asisten a una cita a ciegas al tiempo que Piroberta y Juan Diego practican muay thai

Publicidad

Luego de encontrarse en la calle con el imitador del intérprete de 'A Dios le pido', ambos ingresan al recinto y empiezan a preguntar el precio de varios productos de la canasta familiar; sin embargo, uno de los momentos que más llaman la atención es cuando llegan a la zona de la comida de mar y se apresura a acercarle los pescados a su compañera.

Te puede interesar: Boyacoman intenta seguirle el ritmo a Shirly Gómez al practicar sandboarding

Finalmente, Cartagena le pide a Juanes que interprete uno de sus exitosos temas musicales para deleitar a los transeuntes: "No te puedes ir son cantarles algo antes. Mira, ¿viste lo que dijo? que le cantes esa, que se la toques. Óigalo, tóqueme esta, dijo".