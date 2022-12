Lina y Lokillo asisten a una cita a ciegas al tiempo que Piroberta y Juan Diego practican muay thai

La Vuelta Al Mundo en 80 Risas está cargada de muchas emociones para que los fanáticos de Caracol Televisión conozcan el mundo entero desde la comodidad de su casa. En esta oportunidad, son precisamente dos parejas de famosos los que se encargan de agregarle un poco de humor y versatilidad al capítulo. Por un lado, se encuentran Lina Tejeiro y Lokillo, que están en Reino Unido, y por el otro, están Piroberta y Juan Diego Vanegas, que descubren lo maravillosa que es Tailandia.

"Loki, vamos a comer comida típica de Londres porque yo ya me estoy muriendo de hambre (...) Vamos a vivir una experiencia maravillosa porque vamos a comer a oscuras, a ciegas, a redescubrir todos los aromas, los sabores", señala la actriz de manera jocosa, mientras su compañero trata de adivinar cómo será la anécdota que están a punto de presenciar.

Mientras tanto, Piroberta le pregunta al chef de Día a Día la razón por la que en Tailandia no hay publicidad de los astros deportivos, de manera que Vanegas le explica que hay otras disciplinas que llaman la atención en esa parte del mundo, como lo es el caso de muay thai: "pues no es el deporte favorito (el fútbol), aquí lo que les gusta es pegarse. Es un deporte que se llama muay thai, la disciplina por excelencia aquí, para algo me va a servir esta pantaloneta", señala Vanegas.

Luego de dar a conocer sus viajes, los dos humoristas pasan a la parte delantera del set de grabación para profundizar un poco más en sus vivencias.