Carlos Vives, Diomedes Díaz y más le dieron La Vuelta al Mundo en 80 Risas con Camilo Cifuentes

Camilo Cifuentes es un gran conocido en las pantallas de Caracol Televisión y ahora hará parte de los nuevos humoristas que divertirán a los colombianos en La Vuelta al Mundo en 80 Risas. La nueva temporada del programa tendrá muchas sorpresas y él es una de ellas.

No viajará personificándose a sí mismo, sino a un gran número de personajes que han marcado, de una manera u otra a la cultura colombiana, cantantes, gobernantes, futbolistas, entre otros, están en la larga lista de invitados que recorrerán el mundo.

Algunos de los personajes que imitará son Julio Iglesias, Carlos Vives, el Tino Asprilla, el padre Linero, Diomedes Díaz, entre otros.

Para él, lo más importante en el momento de viajar es “tener todas las ganas, entusiasmo y energía”, esto, porque en ocasiones los viajes resultan ser bastante pesados y pueden implicar un gran gasto de energía y tiempo que normalmente no sucedería.

“Cuando uno se va de vacaciones llega más cansado, uno camina mucho, duerme menos, come menos, las vacaciones son el trabajo más arduo del año”, comentó entre risas.

No obstante, algo que también lleva a todos sus viajes y que se ha convertido en su amuleto es una medalla de San Benito, un regalo familiar que está bendito y siempre lo acompaña a todo lado, pues se ha vuelto muy importante en su vida.

Por otro lado, al preguntarle sobre su peor anécdota, aseguró que es algo para no recordar jamás. Le sucedió durante unas vacaciones familiares, cuando tomaron un catamarán para ir de un lugar a otro, de ida el trayecto fue perfecto, mientras que de vuelta fue muy difícil.

El mar estaba muy picado y esto los hacía saltar dentro de la embarcación, tanto, que hubo un momento en el que su hija pequeña salió volando e iba a caer al agua, su instinto de padre hizo que se lanzara a atraparla y logró tomarla del cabello “no sé que hubiera hecho, fue el peor sentimiento, una anécdota para la posteridad y para no recordar”, confesó.

Cifuentes se ha mostrado muy sincero frente a sus compañeros y por eso no tuvo problema en decir que si tuviera que elegir a uno solo para viajar sería Santiago Rodríguez, el presentador, pues no ha viajado y quisiera compartir junto a él “es un gran compañero de viaje y nos conocemos hace 20 años”, aseguró.

Al preguntarle por con quién no viajaría, prefirió no arriesgarse y mencionar un defecto de cada uno, según él, Jhovanoty ronca mucho, Don Jediondo no deja dormir, Lokillo haría freestyle todo el tiempo y no dejaría descansar, Piroberta tiraría piropos todo el tiempo, y Boyacoman a cada rato estaría consultándole por ser médico, por eso mejor no iría con ninguno.

Para comprobarlo ¿Qué mejor que conocer a cada uno de los humoristas en los capítulos de La Vuelta al Mundo en 80 Risas?