Cuánto rating tuvo 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' con Carolina Cruz y más famosos

'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' finalizó anoche en el prime time de Caracol Televisión, cerrando con éxito su sexta temporada. El divertido formato de entretenimiento, original de Caracol Televisión, reafirmó la fórmula que lo ha convertido en un favorito del público: llevar a los mejores comediantes junto a espectaculares anfitrionas a recorrer el mundo, garantizando risas, aventuras y situaciones inolvidables.

Durante esta temporada, más de 4 millones de televidentes se conectaron con el programa, que se posicionó como #1 en su franja, superando a su enfrentado directo con 42.6% de share y 6.8 puntos de rating, según cifras de Kantar Ibope Media.

Nuevas aventuras, nuevos talentos y, por primera vez, Colombia como destino para los viajeros, fueron algunas de las grandes novedades que trajo esta temporada de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'.

Como en ediciones anteriores, el programa fue presentado por Santiago Rodríguez, quien en esta ocasión asumió un nuevo rol: dejó de ser el piloto para convertirse en el jefe de cabina de los pasajeros. Además, el set también se renovó: la tradicional sala de espera de aeropuerto dio paso a un avión que aterrizó en cada uno de los destinos visitados.

En esta sexta temporada, el formato contó con seis parejas, integradas por un humorista y una anfitriona, quienes vivieron divertidas experiencias en lugares como Puerto Rico, Guatemala, Croacia, Hungría, Eslovenia, Pekín, Shanghái, Toronto, las Cataratas del Niágara, Búfalo, Sudáfrica y Tanzania.

En sus distintas temporadas, 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' sorprende con situaciones cómicas: viajar con poco presupuesto, perderse en ciudades donde no se habla español y enfrentarse a la comida típica de cada país. Estas y muchas otras experiencias han sido parte del recorrido del programa, que temporada tras temporada continúa reuniendo a las familias frente al televisor.