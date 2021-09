Un talento inigualable: Josué, el finalista de La Voz Kids que conmueve a quienes lo escuchan

Una de las voces que más ha cautivado a los amantes de La Voz Kids es Josué, el finalista del Equipo Cepeda, pues el color de su voz, puesta en escena y facilidad para tocar las fibras del público le ha permitido avanzar cada vez más en la competencia. Desde que inició su proceso en las Audiciones a Ciegas, ha sabido demostrar que tiene todos los componentes para ser parte en la Gran Final del reality.

Su padre ha sido uno de los principales motores que lo impulsan a seguir el sueño de convertirse en un cantante reconocido. Constantemente, el hombre le recuerda a su hijo a través de su oficio como payaso que vale la pena apostarle al arte porque permite crear una conexión especial con las demás personas, truco que no ha dudado ni un solo segundo en poner en práctica cada vez que se dispone a protagonizar un show en el diamante del programa.

Uno de sus presentaciones más memorables fue cuando cantó 'Mi viejo' de J. Tcheraski y P. de Benedictis, pues logró erizar a los entrenadores y a la audiencia que seguía en vivo la transmisión a través de las pantallas de Caracol Televisión. Según informó, tuvo que inspirarse en sus abuelos para lograr llegarle al corazón a los espectadores, ya que son ellos los que le depositan esa emotividad para cautivar a todos.

"Pues lo voy a decir porque ya estamos en las Semifinales, si yo fuera Andrés Cepeda me quedaba contigo (...) Es que eres un monstruo, o sea, no sé si me da más gusto, me da envidia, no sé qué siento cuando te veo, si me da un poquito de coraje. Tienes demasiado talento para estar tan chiquito", comentó Jesús Navarro en el show anterior a la Gran Final, lo que generó risas entre los televidentes que respaldaron su opinión.