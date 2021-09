Desde su audición, Brayan, el finalista del Equipo Jesús, ha demostrado que con perseverancia y talento puede enfrentar cualquier reto que le ponga la vida. Con una puesta en escena envidiable, una alegría que transmite con facilidad a su audiencia y una interpretación digna de admirar, el pequeño se ha convertido en uno de los favoritos de La Voz Kids Colombia 2021.

Durante su paso por la producción de Caracol Televisión, el menor aseguró que llegó a ser víctima de bullying en su colegio debido a que algunos compañeros lo criticaban porque usaba la misma ropa durante sus presentaciones; sin embargo, es su madre la que lo ha motivado a seguir el sueño de ser un gran cantante en Colombia, por lo que con frecuencia le ayuda a recrear algunos trajes para que se luzca en el escenario.

En alguna oportunidad, los coaches aprovecharon una de sus intervenciones musicales para manifestarle lo espectacular que es cada vez que canta. Uno de los primeros en afirmar que tiene un futuro exitoso en el mundo de la música, más específicamente en la salsa, fue Andrés Cepeda , quien siempre destacaba la facilidad que tenía el concursante para hacer bailar hasta a la persona que menos le gustaba la danza.

"Siento que tú estás destinado a seguir viviendo tu vida como lo has venido haciendo en el programa y como lo haces esta noche. Rodeado de talento, con un cuerpo de baile detrás, rodeado de luces, con el micrófono en la mano, brillando como lo estás haciendo. Yo te veo a ti así de aquí en adelante, no me imagino otra cosa contigo. Tienes una actitud escénica, una voz magnífica y creciendo todavía mucho más", comentó el intérprete de 'Besos usados'.

Brayan, por su parte, se apresuró a agradecer las palabras de apoyo, argumentando que se siente feliz de haber logrado avanzar en la competencia.