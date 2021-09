Participar en La Voz Kids es quizás el sueño de muchos niños en Colombia, subirse al diamante y elegir a su entrenador favorito puede ser para muchos una meta que jamás alcanzarían, pero esta noche luego de muchas ansias y espera María Liz , Josué y Brayan se disputarán la Gran Final demostrando porque uno de ellos debe ser el ganador.

Vota por tu finalista favorito aquí y prepárate para disfrutar de una final de ensueño.

En esta oportunidad los tres finalistas del equipo de Natalia Jiménez , Andrés Cepeda y Jesús Navarro se unieron en un live de La Red en el que revelaron algunos de los detalles jamás conocidos dentro de la competencia y las expectativas que tienen en esta Gran Final.

Y es que estos pequeños tan talentosos demostraron durante la conversación con Carlos Giraldo que cada uno lo tiene todo para ganar, pues a lo largo de la competencia se han destacado cautivando el corazón de millones de televidentes con su derroche de talento.

Al iniciar hablaron un poco acerca de cómo inició su sueño y plan para participar en el reality. Según destacó Brayan, lo logró gracias a su profesor de academia musical, quien le dijo que ya estaba listo para presentarse; Por su parte, Josúe, con sorpresa de su padre llenó el formulario y sin imaginarlo fue seleccionado, mientras que María Liz, a pesar de que ya había tenido varios intentos y no pensaba en presentarse más, lo intentó de nuevo y siguió los consejos de atreverse a todo y dejar de lado lo malo.

Asimismo, cada pequeño resaltó la importancia de su familia en el proceso e incluso Josúe mostró la barra de su familia durante la charla, todos muy emocionados y con altas expectativas de la final.

Lo que sin duda sorprendió a los espectadores es como estos niños desde sus 3 o 4 años iniciaron en el mundo musical, Liz arrebatándole el micrófono a su padre mientras cantaba ‘Clavelitos con amor’ de Rómulo Caicedo; Josúe inspirado desde el sótano de su casa con la música cristiana y presentándose por primera vez allí, mientras que Brayan, paso a paso en concursos y la academia fue avanzando.

Además, en medio de la conversación se animaron a decir cuál era su fuerte y por qué debían ganar.

“Mi punto más fuerte es que yo soy muy teatrero, me expreso mucho en el escenario y he obtenido la capacidad por todas las experiencias que he pasado… Inspirarme y transmitir lo que siento frente a las melodías de la música”, dijo Josúe.

Mi integridad musical, ya que yo toco, canto, ese es mi fuerte para ganar la competencia. María Liz.

“En mi caso es mi carisma, mi espontaneidad, mi sabor barranquillero y mi alegría”, puntualizó Brayan con mucho entusiasmo.

Momento más complejo y feliz dentro de la competencia

Pese a que cuentan con todo el talento y las capacidades como cualquier artista los nervios se presentan en todo momento, además del cariño que tienen por sus amigos que es un factor fundamental, pues es difícil dejarlos ir. Los chicos manifestaron y coincidieron en que cada batalla era un momento complicado y el hecho de pasar en cada ronda era un momento sumamente feliz.

También aprovecharon para dar unas lindas palabras a sus entrenadores y reafirmar por qu´é deberían ser los ganadores del reality, pues desde ya están representando no solo a sus ciudades, sino a todos los niños de un país entero que los respeta, admira y ve como un ejemplo a seguir por su perseverancia.