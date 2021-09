Fraylin envía un conmovedor mensaje a los niños de Turbo y los invita seguir sus sueños

Este jueves, en el último capítulo de semifinales de La Voz Kids , seguidores del reality vieron cómo Andrés Cepeda tuvo que afrontar la decisión más difícil de la temporada al tener que elegir entre sus tres mejores voces, Farylin, Josué y Tefy.

Fraylin, fue una de las participantes que más cautivó el corazón de los internautas, no solo por su voz única e indiscutible talento, sino también por su capacidad para enviar mensajes poderosos a todos los niños de Colombia y ese gran amor que siempre expresó sentir por su tierra.

Durante la épica Semifinal del Team Cepeda, la pequeña deslumbró con su presencia y elegancia escénica interpretando ‘Como yo te amo’, presentación que recibió toda una ovación por parte del público y puso a su mentor de pie para aplaudir su gran talento.

Al finalizar su presentación, la presentadora Laura Acuña, recordó que fue ella quien le entregó personalmente la buena noticia de que había pasado a las audiciones a ciegas y que en ese entonces Fraylin expresó que su mayor sueño era representar a los niños de su región, por lo que luego de lograr legar a la semifinal, la pequeña aprovechó para enviarle un emotivo mensaje a todos los niños de turbo.

“A los niños de Turbo, porque estamos lejanos, se nos es muy difícil llegar hasta un escenario como este, entonces quiero decirles que con dedicación, con esfuerzo y con toda la confianza puerta en Dios, lo puedes lograr”, expresó.

Tras su gran show, que estuvo acompañado de tres talentosas bailarinas de Ballet, Fraylin recibió una lluvia de elogios por parte de los entrenadores, quienes destacaron todas y cada una de las cualidades que reúne la participante.

“En México hay una expresión, no se si se use aquí en Colombia y es “Dios te dio con las dos manos”, siento que tu eres el caso, cantas hermoso, tienes presencia y eres una de las niñas más bonitas que yo he visto en toda mi vida (…) me siento muy afortunado y honrado de haber sido testigo de tus primeros pasos en el muno de la música y la interpretación”, indicó Jesús Navarro.

Por su parte, Natalia Jiménez, destacó la valentía de la pequeña de venir desde tan lejos para representar su región y sus raíces, de la forma tan especial como lo ha hecho Fraylin.

Para finalizar, su entrenador Andrés Cepeda destacó la inteligencia de la pequeña, señalado que gracias a eso, ella será una mujer importante que aporte a la sociedad.

“Vas a ser una artista capas de ser portadora de un mensaje maravilloso como el que nos traes hoy, tu eres capas de hacer que la gente entienda, conozca e imagine cosas y eso es un valor grande que tu tienes, por eso me siento tan orgulloso de ti hoy”, indicó.

Pese a qué la voz de Fraylin no fue la elegida por parte del Bogotano, siendo Josué quien representará al Team Cepeda en la Gran Final, la turbina conquistó millones de corazones que anhelan verla llegar lejos en su carrera artística.