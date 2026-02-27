38:03 min La Usurpadora - Capítulo 76: Paola encuentra nuevo cómplice y tienen un plan en contra de los Bracho 37:02 Capítulo 75 Paola ya no seguirá con su supuesta discapacidad y sorprende a los Bracho 38:12 Capítulo 74 Carlos Daniel propone matrimonio a otra mujer, pero él no está enamorado 38:35 Capítulo 73 Willy le envía una carta a su esposa y le pide dinero para volver 38:03 Capítulo 76 Paola encuentra nuevo cómplice y tienen un plan en contra de los Bracho

Capítulo 76 La Usurpadora: Paola encuentra nuevo cómplice y tienen un plan en contra de los Bracho Paola llega a su cita con Willy sin silla de ruedas y lo sorprende a Willy y lo sorprende. Ella le dice que organicen la venganza en contra de la familia, pero la vida le cambió los planes a Paola.