Capítulo 75 La Usurpadora: Paola ya no seguirá con su supuesta discapacidad y sorprende a los Bracho Ella sufre porque Carlos Daniel está en otra ciudad y dice que ya no tiene sentido seguir fingiendo en su silla de ruedas. Pide un vestido sensual para dar la noticia en la mansión.