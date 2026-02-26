Publicidad

Capítulo 75 'La Usurpadora', novela mexicana de Caracol, completo hoy 26 febrero

Capítulo 75 'La Usurpadora', novela mexicana de Caracol, completo hoy 26 febrero. Ella sufre porque Carlos Daniel está en otra ciudad y dice que ya no tiene sentido fingir en su silla de ruedas.

37:02 min
Capítulo 75 La Usurpadora: Paola ya no seguirá con su supuesta discapacidad y sorprende a los Bracho

Ella sufre porque Carlos Daniel está en otra ciudad y dice que ya no tiene sentido seguir fingiendo en su silla de ruedas. Pide un vestido sensual para dar la noticia en la mansión.

