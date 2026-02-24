Publicidad

Capítulo 73 La Usurpadora, novela mexicana de Caracol, completo hoy 24 de febrero

Capítulo 73 La Usurpadora, novela mexicana de Caracol, completo hoy 24 de febrero. Estefanía va hacia la fábrica Bracho y le solicita a Rodrigo un adelanto de su sueldo para enviárselo a su esposo.

La Usurpadora - Capítulo 73: Willy le envía una carta a su esposa y le pide dinero para volver
Capítulo 73 La Usurpadora: Willy le envía una carta a su esposa y le pide dinero para volver

Estefanía va hacia la fábrica Bracho y allí le solicita a Rodrigo un adelanto de su sueldo para poder enviárselo a su esposo, pero lo que ella no sabe es que él lo usará para otra cosa.

La usurpadora
37:05
Capítulo 69
Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto
La Usurpadora 68
35:26
Capítulo 68
Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país
Capítulo 67 La Usurpadora
Capítulo 67
Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
