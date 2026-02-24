38:35 min La Usurpadora - Capítulo 73: Willy le envía una carta a su esposa y le pide dinero para volver 38:03 Capítulo 72 Fidelina habla con Paola y la insulta por hacerle daño a la familia 38:20 Capítulo 71 Willy le dispara a Carlos Daniel, que queda en gravemente herido 37:54 Capítulo 70 Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece 38:35 Capítulo 73 Willy le envía una carta a su esposa y le pide dinero para volver

Capítulo 73 La Usurpadora: Willy le envía una carta a su esposa y le pide dinero para volver Estefanía va hacia la fábrica Bracho y allí le solicita a Rodrigo un adelanto de su sueldo para poder enviárselo a su esposo, pero lo que ella no sabe es que él lo usará para otra cosa.