Capítulo 71 de 'La Usurpadora', novela de Caracol, completo este 20 de febrero

Capítulo 71 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Willy le dispara a Carlos Daniel, que queda herido de gravedad y pierde mucha sangre.

38:20 min
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
37:54
Capítulo 70
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
La usurpadora
37:05
Capítulo 69
Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto
La Usurpadora 68
35:26
Capítulo 68
Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país
Capítulo 71 La Usurpadora: Willy le dispara a Carlos Daniel, que queda en gravemente herido

El esposo de Verónica y el empresario tienen una discusión en la fábrica y el primero saca un arma para herir a su cuñado. Carlos Daniel es traslado a una clínica, pero perdió mucha sangre.

Por: Alejandra Hurtado
|
