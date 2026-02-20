38:20 min La Usurpadora - Capítulo 71: Willy le dispara a Carlos Daniel, que queda en gravemente herido 37:54 Capítulo 70 Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece 37:05 Capítulo 69 Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto 35:26 Capítulo 68 Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país 38:20 Capítulo 71 Willy le dispara a Carlos Daniel, que queda en gravemente herido

Capítulo 71 La Usurpadora: Willy le dispara a Carlos Daniel, que queda en gravemente herido El esposo de Verónica y el empresario tienen una discusión en la fábrica y el primero saca un arma para herir a su cuñado. Carlos Daniel es traslado a una clínica, pero perdió mucha sangre.