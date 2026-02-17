Publicidad

Capítulo 68 de 'La Usurpadora', de Caracol, completo hoy 17 de febrero

Capítulo 68 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de su familia y se vaya del país.

La Usurpadora - Capítulo 68: Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país
Capítulo 68 La Usurpadora: Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país

El empresario quiere tomar las riendas de su vida, para dejar de ser el “pelele de la familia”. Por lo mismo, quiere echar a Paola de su casa y que Paulina sea libre, lejos de su familia.

Capítulo 67 La Usurpadora
Capítulo 67
Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
La Usurpadora
38:05
Capítulo 66
Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina
La Usurpadora
38:01
Capítulo 46
Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel
La Usurpadora
37:51
Capítulo 64
Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella
La Usurpadora
38:12
Capítulo 63
Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho
La Usurpadora
38:10
Capítulo 62
declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel
