35:26 min La Usurpadora - Capítulo 68: Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país Capítulo 67 Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel 38:05 Capítulo 66 Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina 38:01 Capítulo 46 Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel 35:26 Capítulo 68 Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país

Capítulo 68 La Usurpadora: Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país El empresario quiere tomar las riendas de su vida, para dejar de ser el “pelele de la familia”. Por lo mismo, quiere echar a Paola de su casa y que Paulina sea libre, lejos de su familia.