Ganadora del 'Desafío' se volvió a casar con su esposo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol
Capítulo 63 de 'La Usurpadora', de Caracol TV, completo hoy 10 de febrero
Capítulo 63 de 'La Usurpadora', de Caracol Televisión, completo. Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho para que no les haga más daño.
Capítulo 63 La Usurpadora: Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho
38:12 min
La Usurpadora - Capítulo 63:
Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho
38:10
Capítulo 62
declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel
38:16
Capítulo 61
Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola
37:56
Capítulo 60
Paola les avisa a los Bracho que volverá a la casa, así no quieran
38:12
Capítulo 63
Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho
Capítulo 63 La Usurpadora: Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho
La usurpadora se entera que su hermana va a volver a la vida de la abuela Piedad y de Carlitos, y quiere impedir que les vuelva a hacer daño. No obstante, Paola no se compadece, pese a sus lágrimas.
Alejandra Hurtado
10 de Febrero, 2026
