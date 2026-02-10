38:12 min La Usurpadora - Capítulo 63: Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho 38:10 Capítulo 62 declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel 38:16 Capítulo 61 Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola 37:56 Capítulo 60 Paola les avisa a los Bracho que volverá a la casa, así no quieran 38:12 Capítulo 63 Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho

Capítulo 63 La Usurpadora: Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho La usurpadora se entera que su hermana va a volver a la vida de la abuela Piedad y de Carlitos, y quiere impedir que les vuelva a hacer daño. No obstante, Paola no se compadece, pese a sus lágrimas.