Capítulo 63 de 'La Usurpadora', de Caracol TV, completo hoy 10 de febrero

Capítulo 63 de 'La Usurpadora', de Caracol Televisión, completo. Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho para que no les haga más daño.

La Usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 63: Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho
Capítulo 63 La Usurpadora: Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho

La usurpadora se entera que su hermana va a volver a la vida de la abuela Piedad y de Carlitos, y quiere impedir que les vuelva a hacer daño. No obstante, Paola no se compadece, pese a sus lágrimas.

Por: Alejandra Hurtado
|
