Capítulo 57 La Usurpadora: Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla La esposa de Carlos Daniel sube al estrado a dar su versión de los hechos, mientras posa como víctima, y asegura que la idea de cambiar de identidad fue de su hermana gemela y no de ella.