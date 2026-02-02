Publicidad

Capítulo 57 de 'La Usurpadora', novela de Caracol, completo hoy 2 de febrero

Capítulo 57 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Paola declara en el juicio de Paulina, su hermana, y miente para hundirla en la cárcel.

La Usurpadora - Capítulo 57: Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla
Capítulo 57 La Usurpadora: Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla

La esposa de Carlos Daniel sube al estrado a dar su versión de los hechos, mientras posa como víctima, y asegura que la idea de cambiar de identidad fue de su hermana gemela y no de ella.

Por: Alejandra Hurtado
