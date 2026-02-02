Publicidad
Feid y Karol G en los Grammy
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol
Capítulo 57 de 'La Usurpadora', novela de Caracol, completo hoy 2 de febrero
Capítulo 57 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Paola declara en el juicio de Paulina, su hermana, y miente para hundirla en la cárcel.
Capítulo 57 La Usurpadora: Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla
La Usurpadora - Capítulo 57:
Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla
Capítulo 56
comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos
Capítulo 55
Paulina recibe una desagradable, y sorpresiva, visita en la cárcel
Capítulo 54
Paola amenaza a Paulina con hundirla en la cárcel si Carlos Daniel no vuelve con ella
Capítulo 57
Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla
Capítulo 57 La Usurpadora: Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla
La esposa de Carlos Daniel sube al estrado a dar su versión de los hechos, mientras posa como víctima, y asegura que la idea de cambiar de identidad fue de su hermana gemela y no de ella.
Alejandra Hurtado
2 de Febrero, 2026
Capítulo 56
comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos
Capítulo 55
Paulina recibe una desagradable, y sorpresiva, visita en la cárcel
Capítulo 54
Paola amenaza a Paulina con hundirla en la cárcel si Carlos Daniel no vuelve con ella
Capítulo 53
Carlos Daniel quiere desenmascarar a Paola, pero Paulina insiste en protegerla
38:00
Capítulo 52
Paulina nota que Paola no ha cambiado, pero se rehúsa a abandonarla
Capítulo 51
Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
Capítulo 57
Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla
La Usurpadora
Capítulo 56 La Usurpadora: comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos
La Usurpadora
Capítulo 55 La Usurpadora: Paulina recibe una desagradable, y sorpresiva, visita en la cárcel
La Usurpadora
Capítulo 54 La Usurpadora: Paola amenaza a Paulina con hundirla en la cárcel si Carlos Daniel no vuelve con ella
La Usurpadora
Capítulo 53 La Usurpadora: Carlos Daniel quiere desenmascarar a Paola, pero Paulina insiste en protegerla
La Usurpadora
Capítulo 52 La Usurpadora: Paulina nota que Paola no ha cambiado, pero se rehúsa a abandonarla
La Usurpadora
Capítulo 51 La Usurpadora: Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
