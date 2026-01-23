La Usurpadora - Capítulo 51: Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten Capítulo 50 Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho 38:34 Capítulo 49 Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella 38:38 Capítulo 48 Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana Capítulo 51 Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten

Capítulo 51 La Usurpadora: Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten Paola se las ingenia para que su esposo y su hermana la visiten al tiempo y se encuentren. Ahí, le pide a Paulina que interceda para que él la perdone y vuelva con ella, pero él se niega.