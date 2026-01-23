Capítulo 51 La Usurpadora: Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten

Publicidad

Capítulo 51 de 'La Usurpadora', de Caracol, completo este 23 de enero

Capítulo 51 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Paola le pide a Paulina que interceda por ella ante Carlos Daniel para que él la perdonde.

La Usurpadora - Capítulo 51: Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
Capítulo 51
Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten

Paola se las ingenia para que su esposo y su hermana la visiten al tiempo y se encuentren. Ahí, le pide a Paulina que interceda para que él la perdone y vuelva con ella, pero él se niega.

Por: Alejandra Hurtado
|
Capítulo 47 La Usurpadora
39:04
Capítulo 47
Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
38:18
Capítulo 46
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
39:30
Capítulo 45
El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
