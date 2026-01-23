Publicidad
En vivo
Capítulo 51 de 'La Usurpadora', de Caracol, completo este 23 de enero
Capítulo 51 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Paola le pide a Paulina que interceda por ella ante Carlos Daniel para que él la perdonde.
Capítulo 51 La Usurpadora: Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
La Usurpadora - Capítulo 51:
Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
Capítulo 50
Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho
38:34
Capítulo 49
Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella
38:38
Capítulo 48
Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
Capítulo 51
Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
Capítulo 51 La Usurpadora: Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
Paola se las ingenia para que su esposo y su hermana la visiten al tiempo y se encuentren. Ahí, le pide a Paulina que interceda para que él la perdone y vuelva con ella, pero él se niega.
Por:
Alejandra Hurtado
|
23 de Enero, 2026
Capítulo 51
Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
Capítulo 50 La Usurpadora: Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho
Capítulo 49 La Usurpadora: Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella
Capítulo 48 La Usurpadora: Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
Capítulo 47 La Usurpadora: Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
Capítulo 46 La Usurpadora: Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
Capítulo 45 La Usurpadora: El licenciado le pide a Paulina retractarse de su declaración
