38:09 min La Usurpadora - Capítulo 77: la familia Bracho y Carlos Daniel se enteran del accidente de Paola 38:03 Capítulo 76 Paola encuentra nuevo cómplice y tienen un plan en contra de los Bracho 37:02 Capítulo 75 Paola ya no seguirá con su supuesta discapacidad y sorprende a los Bracho 38:12 Capítulo 74 Carlos Daniel propone matrimonio a otra mujer, pero él no está enamorado 38:09 Capítulo 77 la familia Bracho y Carlos Daniel se enteran del accidente de Paola

Capítulo 77 La Usurpadora: la familia Bracho y Carlos Daniel se enteran del accidente de Paola Llaman a Paulina para avisarle sobre el accidente de su hermana y le dicen que la enfermera murió. Carlos Daniel vuelve, pero a proponer algo que cambiará la vida de él y Paulina para siempre.