Capítulo 77 La Usurpadora: la familia Bracho y Carlos Daniel se enteran del accidente de Paola

Capítulo 77 'La Usurpadora', novela mexicana de Caracol, completo hoy 2 de marzo

Capítulo 77 'La Usurpadora'. Llaman a Paulina para avisarle sobre el accidente de su hermana. Carlos Daniel vuelve, pero a proponer algo que cambiará la vida de él y Paulina para siempre.

38:09 min
La Usurpadora 77
La Usurpadora - Capítulo 77: la familia Bracho y Carlos Daniel se enteran del accidente de Paola
