Actriz de 'La Reina de Indias y el Conquistador' se casa
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol
Capítulo 74 La Usurpadora, novela mexicana de Caracol
Capítulo 74 La Usurpadora, novela mexicana de Caracol. Carlos Daniel llama a Paulina: le dice que la extraña y que piensa en ella todo el tiempo. La mujer no cede y se niega a abrir su corazón.
Capítulo 74 La Usurpadora: Carlos Daniel propone matrimonio a otra mujer, pero él no está enamorado
38:12 min
La Usurpadora - Capítulo 74:
Carlos Daniel propone matrimonio a otra mujer, pero él no está enamorado
38:35
Capítulo 73
Willy le envía una carta a su esposa y le pide dinero para volver
38:03
Capítulo 72
Fidelina habla con Paola y la insulta por hacerle daño a la familia
38:20
Capítulo 71
Willy le dispara a Carlos Daniel, que queda en gravemente herido
38:12
Capítulo 74
Carlos Daniel propone matrimonio a otra mujer, pero él no está enamorado
Capítulo 74 La Usurpadora: Carlos Daniel propone matrimonio a otra mujer, pero él no está enamorado
Carlos Daniel llama a Paulina: le dice que la extraña y que piensa en ella todo el tiempo. La mujer no cede y se niega a abrir su corazón, y además le pide que salga con otra persona.
38:35
Capítulo 73
Willy le envía una carta a su esposa y le pide dinero para volver
38:03
Capítulo 72
Fidelina habla con Paola y la insulta por hacerle daño a la familia
38:20
Capítulo 71
Willy le dispara a Carlos Daniel, que queda en gravemente herido
37:54
Capítulo 70
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
37:05
Capítulo 69
Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto
35:26
Capítulo 68
Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país
38:12
Capítulo 74
Carlos Daniel propone matrimonio a otra mujer, pero él no está enamorado
