Capítulo 72 'La Usurpadora', novela mexicana de Caracol Televisión, completo y en español

Capítulo 72 'La Usurpadora', novela mexicana de Caracol Televisión en español. Paola dice que debe hablar con Fidelina y preguntarle cómo sigue Carlos Daniel después de la pelea con Willy.

38:03 min
La Usurpadora - Capítulo 72: Fidelina habla con Paola y la insulta por hacerle daño a la familia
71. Willy le dispara a Carlos Daniel, que quedó en gravemente herido
38:20
Capítulo 71
Willy le dispara a Carlos Daniel, que queda en gravemente herido
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
37:54
Capítulo 70
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
La usurpadora
37:05
Capítulo 69
Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto
38:03
Capítulo 72
Fidelina habla con Paola y la insulta por hacerle daño a la familia

Capítulo 72 La Usurpadora: Fidelina habla con Paola y la insulta por hacerle daño a la familia

Paola dice que debe hablar con Fidelina y preguntarle cómo sigue Carlos Daniel después de la pelea con Willy. La empleada le pide que no se meta con ella porque sabe cosas que la pueden perjudicar.

La Usurpadora 68
35:26
Capítulo 68
Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país
Capítulo 67
Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
38:05
Capítulo 66
Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina
38:03
