Capítulo 72 La Usurpadora: Fidelina habla con Paola y la insulta por hacerle daño a la familia Paola dice que debe hablar con Fidelina y preguntarle cómo sigue Carlos Daniel después de la pelea con Willy. La empleada le pide que no se meta con ella porque sabe cosas que la pueden perjudicar.