En vivo
Noticias Caracol
Juegos
Boda de Jhonny Rivera
Emmanuel Esparza se casará
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol
Capítulo 72 'La Usurpadora', novela mexicana de Caracol Televisión, completo y en español
Capítulo 72 'La Usurpadora', novela mexicana de Caracol Televisión en español. Paola dice que debe hablar con Fidelina y preguntarle cómo sigue Carlos Daniel después de la pelea con Willy.
Capítulo 72 La Usurpadora: Fidelina habla con Paola y la insulta por hacerle daño a la familia
38:03 min
La Usurpadora - Capítulo 72:
Fidelina habla con Paola y la insulta por hacerle daño a la familia
38:20
Capítulo 71
Willy le dispara a Carlos Daniel, que queda en gravemente herido
37:54
Capítulo 70
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
37:05
Capítulo 69
Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto
38:03
Capítulo 72
Fidelina habla con Paola y la insulta por hacerle daño a la familia
Capítulo 72 La Usurpadora: Fidelina habla con Paola y la insulta por hacerle daño a la familia
Paola dice que debe hablar con Fidelina y preguntarle cómo sigue Carlos Daniel después de la pelea con Willy. La empleada le pide que no se meta con ella porque sabe cosas que la pueden perjudicar.
Por:
Caracol Televisión
|
23 de Febrero, 2026
38:20
Capítulo 71
Willy le dispara a Carlos Daniel, que queda en gravemente herido
37:54
Capítulo 70
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
37:05
Capítulo 69
Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto
35:26
Capítulo 68
Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país
Capítulo 67
Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
38:05
Capítulo 66
Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina
38:03
Capítulo 72
Fidelina habla con Paola y la insulta por hacerle daño a la familia
La Usurpadora
Capítulo 71 La Usurpadora: Willy le dispara a Carlos Daniel, que queda en gravemente herido
La Usurpadora
Capítulo 70 La Usurpadora: Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
La Usurpadora
Capítulo 69 La Usurpadora: Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto
La Usurpadora
Capítulo 68 La Usurpadora: Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país
La Usurpadora
Capítulo 67 La Usurpadora: Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
La Usurpadora
Capítulo 66 La Usurpadora: Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina
