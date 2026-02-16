Publicidad

Capítulo 67 de 'La Usurpadora', novela de Caracol, completo este 16 de febrero

Capítulo 67 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Paola visita la empresa de los Bracho y anuncia que empezará a trabajar allí. Carlos Daniel pierde el quicio.

Capítulo 67 La Usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 67: Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
La Usurpadora
38:05
Capítulo 66
Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina
La Usurpadora
38:01
Capítulo 46
Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel
La Usurpadora
37:51
Capítulo 64
Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella
Capítulo 67 La Usurpadora: Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel

Paola llega a la fábrica, se encuentra con Paulina, su esposo y su cuñado y les dice que comenzará a trabajar en la empresa, así ellos no quieran. Carlos Daniel enfurece y por poco pierde el control.

Por: Alejandra Hurtado
|
La Usurpadora
38:05
Capítulo 66
Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina
La Usurpadora
38:01
Capítulo 46
Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel
La Usurpadora
37:51
Capítulo 64
Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella
La Usurpadora
38:12
Capítulo 63
Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho
La Usurpadora
38:10
Capítulo 62
declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel
38:16
Capítulo 61
Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola
