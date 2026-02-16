Publicidad
Capítulo 67 de 'La Usurpadora', novela de Caracol, completo este 16 de febrero
Capítulo 67 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Paola visita la empresa de los Bracho y anuncia que empezará a trabajar allí. Carlos Daniel pierde el quicio.
Caracol TV
/
La Usurpadora
/
Capítulos
/
Capítulo 67 La Usurpadora: Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
La Usurpadora - Capítulo 67:
Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
38:05
Capítulo 66
Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina
38:01
Capítulo 46
Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel
37:51
Capítulo 64
Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella
Capítulo 67
Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
Capítulo 67 La Usurpadora: Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
Paola llega a la fábrica, se encuentra con Paulina, su esposo y su cuñado y les dice que comenzará a trabajar en la empresa, así ellos no quieran. Carlos Daniel enfurece y por poco pierde el control.
Por:
Alejandra Hurtado
|
16 de Febrero, 2026
38:05
Capítulo 67
Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
La Usurpadora
