38:16 min La Usurpadora - Capítulo 61: Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola 37:56 Capítulo 60 Paola les avisa a los Bracho que volverá a la casa, así no quieran 38:15 Capítulo 59 Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio 27:28 Capítulo 58 suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella 38:16 Capítulo 61 Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola

Capítulo 61 La Usurpadora: Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola El empresario sube al estrado y cuenta que su esposa es una mujer mentirosa y despiadada, mientras que la usurpadora es todo lo contrario: una persona dulce, amable que salvó a su familia.