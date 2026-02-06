Capítulo 61 La Usurpadora: Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola

Publicidad

Capítulo 61 de 'La Usurpadora', novela de Caracol, completo este 6 de febrero

Capítulo 61 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión. Carlos Daniel sube al estrado, en el juicio de Paulina, para testificar a su favor y aparece prueba clave.

La Usurpadora - Capítulo 61: Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola
