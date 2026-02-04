38:15 min La Usurpadora - Capítulo 59: Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio 27:28 Capítulo 58 suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella Capítulo 57 Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla Capítulo 56 comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos 38:15 Capítulo 59 Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio

Capítulo 59 La Usurpadora: Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio La mujer le pide a su marido que haga que Luciano, el testigo estrella en el juicio de Paulina, se retracte de las acusaciones contra ella. Si lo hace, se irá de México y aceptará la separación.