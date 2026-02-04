Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío del Siglo
Feid y Karol G en los Grammy
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 59 de 'La Usurpadora', de Caracol Televisión, completo hoy 4 de febrero

Capítulo 59 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión. Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio e irse de su vida para siempre.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

38:15 min
Plantilla fotos Caracol - 2026-02-04T115223.845.jpg
La Usurpadora - Capítulo 59: Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio
La usurpadora
27:28
Capítulo 58
suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella
Capítulo 57 La Usurpadora
Capítulo 57
Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla
Capítulo 56 La Usurpadora
Capítulo 56
comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos
Plantilla fotos Caracol - 2026-02-04T115223.845.jpg
38:15
Capítulo 59
Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio

Capítulo 59 La Usurpadora: Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio

La mujer le pide a su marido que haga que Luciano, el testigo estrella en el juicio de Paulina, se retracte de las acusaciones contra ella. Si lo hace, se irá de México y aceptará la separación.

Por: Alejandra Hurtado
|
La usurpadora
27:28
Capítulo 58
suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella
Capítulo 57 La Usurpadora
Capítulo 57
Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla
Capítulo 56 La Usurpadora
Capítulo 56
comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos
CAP 55 La Usurpadora
Capítulo 55
Paulina recibe una desagradable, y sorpresiva, visita en la cárcel
Capítulo 54 La Usurpadora
Capítulo 54
Paola amenaza a Paulina con hundirla en la cárcel si Carlos Daniel no vuelve con ella
Capítulo 53 La Usurpadora
Capítulo 53
Carlos Daniel quiere desenmascarar a Paola, pero Paulina insiste en protegerla
Plantilla fotos Caracol - 2026-02-04T115223.845.jpg
38:15
Capítulo 59
Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio