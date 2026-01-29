La Usurpadora - Capítulo 55: Paulina recibe una desagradable, y sorpresiva, visita en la cárcel Capítulo 54 Paola amenaza a Paulina con hundirla en la cárcel si Carlos Daniel no vuelve con ella Capítulo 53 Carlos Daniel quiere desenmascarar a Paola, pero Paulina insiste en protegerla 38:00 Capítulo 52 Paulina nota que Paola no ha cambiado, pero se rehúsa a abandonarla Capítulo 55 Paulina recibe una desagradable, y sorpresiva, visita en la cárcel

Capítulo 55 La Usurpadora: Paulina recibe una desagradable, y sorpresiva, visita en la cárcel A un día del juicio para definir si sentencia o absuelven a la usurpadora, ella recibe la visita de Osvaldo Reséndiz, su exnovio que la dejó para casarse con una mujer millonaria.