Capítulo 55 de 'La Usurpadora' completo este 29 de enero

Capítulo 55 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Paulina recibe la visita inesperada, y desagradable, en la cárcel, de su exnovio.

Capítulo 54 La Usurpadora
Capítulo 54
Paola amenaza a Paulina con hundirla en la cárcel si Carlos Daniel no vuelve con ella
Capítulo 53 La Usurpadora
Capítulo 53
Carlos Daniel quiere desenmascarar a Paola, pero Paulina insiste en protegerla
Capítulo 52 La Usurpadora
38:00
Capítulo 52
Paulina nota que Paola no ha cambiado, pero se rehúsa a abandonarla
Capítulo 55 La Usurpadora: Paulina recibe una desagradable, y sorpresiva, visita en la cárcel

A un día del juicio para definir si sentencia o absuelven a la usurpadora, ella recibe la visita de Osvaldo Reséndiz, su exnovio que la dejó para casarse con una mujer millonaria.

Por: Alejandra Hurtado
|
CAP 50 La Usurpadora
Capítulo 51
Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
La Usurpadora Cap 50
Capítulo 50
Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho
38:34
Capítulo 49
Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella
