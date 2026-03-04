Capítulo 79 La Usurpadora: Paulina no está dispuesta a cumplir la última voluntad de su hermana

Publicidad

Capítulo 79 'La Usurpadora', novela mexicana de Caracol, completo hoy 4 de marzo

Capítulo 79 'La Usurpadora', novela mexicana de Caracol. Carlos Daniel quiere casarse con Paulina tras la petición de Paola, ella no quiere y se quedará con el licenciado y olvidar a Carlos Daniel.

38:27 min
LA USURPADORA (2) (1).png
La Usurpadora - Capítulo 79: Paulina no está dispuesta a cumplir la última voluntad de su hermana
78. Paola está agonizando y hace una petición para irse en paz
37:45
Capítulo 78
Paola está agonizando y hace una petición para irse en paz
La Usurpadora 77
38:09
Capítulo 77
la familia Bracho y Carlos Daniel se enteran del accidente de Paola
usurpadora.png
38:03
Capítulo 76
Paola encuentra nuevo cómplice y tienen un plan en contra de los Bracho
LA USURPADORA (2) (1).png
38:27
Capítulo 79
Paulina no está dispuesta a cumplir la última voluntad de su hermana

Carlos Daniel quiere casarse con la usurpadora tras la petición de Paola, pero ella no quiere y dice que se quedará con el licenciado o que se irá a otra ciudad para así olvidar a Carlos Daniel.

Por: Caracol Televisión
|
