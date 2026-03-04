38:27 min La Usurpadora - Capítulo 79: Paulina no está dispuesta a cumplir la última voluntad de su hermana 37:45 Capítulo 78 Paola está agonizando y hace una petición para irse en paz 38:09 Capítulo 77 la familia Bracho y Carlos Daniel se enteran del accidente de Paola 38:03 Capítulo 76 Paola encuentra nuevo cómplice y tienen un plan en contra de los Bracho 38:27 Capítulo 79 Paulina no está dispuesta a cumplir la última voluntad de su hermana

Capítulo 79 La Usurpadora: Paulina no está dispuesta a cumplir la última voluntad de su hermana Carlos Daniel quiere casarse con la usurpadora tras la petición de Paola, pero ella no quiere y dice que se quedará con el licenciado o que se irá a otra ciudad para así olvidar a Carlos Daniel.