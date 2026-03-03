Publicidad

Capítulo 78 'La Usurpadora', novela mexicana de Caracol, completa hoy 3 de marzo

Capítulo 78 'La Usurpadora', novela mexicana de Caracol. Ella necesita hablar con Carlos Daniel y pedirle perdón. También le dice a Paulina que se case con él y le cumpla su deseo de verla feliz.

Capítulo 78 La Usurpadora: Paola está agonizando y hace una petición para irse en paz

Ella necesita hablar con Carlos Daniel y pedirle perdón. También le dice a Paulina que se case con él y le cumpla su deseo de verla feliz. Después de hablar con su hermana se agrava su salud.

Por: Caracol Televisión
