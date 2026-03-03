37:45 min La Usurpadora - Capítulo 78: Paola está agonizando y hace una petición para irse en paz 38:09 Capítulo 77 la familia Bracho y Carlos Daniel se enteran del accidente de Paola 38:03 Capítulo 76 Paola encuentra nuevo cómplice y tienen un plan en contra de los Bracho 37:02 Capítulo 75 Paola ya no seguirá con su supuesta discapacidad y sorprende a los Bracho 37:45 Capítulo 78 Paola está agonizando y hace una petición para irse en paz

Capítulo 78 La Usurpadora: Paola está agonizando y hace una petición para irse en paz Ella necesita hablar con Carlos Daniel y pedirle perdón. También le dice a Paulina que se case con él y le cumpla su deseo de verla feliz. Después de hablar con su hermana se agrava su salud.