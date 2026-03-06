38:55 min La Usurpadora - Capítulo 81: Paulina abre de nuevo su corazón y acepta la propuesta de Carlos Daniel 38:47 Capítulo 80 Willy hace el atentado a la fábrica, pero no salió como lo esperaba 38:27 Capítulo 79 Paulina no está dispuesta a cumplir la última voluntad de su hermana 37:45 Capítulo 78 Paola está agonizando y hace una petición para irse en paz 38:55 Capítulo 81 Paulina abre de nuevo su corazón y acepta la propuesta de Carlos Daniel

Capítulo 81 La Usurpadora: Paulina abre de nuevo su corazón y acepta la propuesta de Carlos Daniel Paulina no se casa con el licenciado y le pide perdón porque ella sigue amando a Carlos Daniel. Él se entera y va a buscarla; le propone que sean felices toda la vida y le pide matrimonio.