Capítulo 81 'La Usurpadora', novela mexicana de Caracol, completo

Capítulo 81 'La Usurpadora', novela mexicana. Paulina no se casa con el licenciado y le pide perdón porque sigue amando a Carlos Daniel. Él se entera; le propone que sean felices y le pide matrimonio.

La Usurpadora - Capítulo 81: Paulina abre de nuevo su corazón y acepta la propuesta de Carlos Daniel
Capítulo 81 La Usurpadora: Paulina abre de nuevo su corazón y acepta la propuesta de Carlos Daniel

Paulina no se casa con el licenciado y le pide perdón porque ella sigue amando a Carlos Daniel. Él se entera y va a buscarla; le propone que sean felices toda la vida y le pide matrimonio.

