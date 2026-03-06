Publicidad
Capítulo 81 'La Usurpadora', novela mexicana de Caracol, completo
Capítulo 81 'La Usurpadora', novela mexicana. Paulina no se casa con el licenciado y le pide perdón porque sigue amando a Carlos Daniel. Él se entera; le propone que sean felices y le pide matrimonio.
Capítulo 81 La Usurpadora: Paulina abre de nuevo su corazón y acepta la propuesta de Carlos Daniel
38:55 min
La Usurpadora - Capítulo 81:
Paulina abre de nuevo su corazón y acepta la propuesta de Carlos Daniel
38:47
Capítulo 80
Willy hace el atentado a la fábrica, pero no salió como lo esperaba
38:27
Capítulo 79
Paulina no está dispuesta a cumplir la última voluntad de su hermana
37:45
Capítulo 78
Paola está agonizando y hace una petición para irse en paz
38:55
Capítulo 81
Paulina abre de nuevo su corazón y acepta la propuesta de Carlos Daniel
Capítulo 81 La Usurpadora: Paulina abre de nuevo su corazón y acepta la propuesta de Carlos Daniel
Paulina no se casa con el licenciado y le pide perdón porque ella sigue amando a Carlos Daniel. Él se entera y va a buscarla; le propone que sean felices toda la vida y le pide matrimonio.
38:47
Capítulo 80
Willy hace el atentado a la fábrica, pero no salió como lo esperaba
38:27
Capítulo 79
Paulina no está dispuesta a cumplir la última voluntad de su hermana
37:45
Capítulo 78
Paola está agonizando y hace una petición para irse en paz
38:09
Capítulo 77
la familia Bracho y Carlos Daniel se enteran del accidente de Paola
38:03
Capítulo 76
Paola encuentra nuevo cómplice y tienen un plan en contra de los Bracho
37:02
Capítulo 75
Paola ya no seguirá con su supuesta discapacidad y sorprende a los Bracho
38:55
Capítulo 81
Paulina abre de nuevo su corazón y acepta la propuesta de Carlos Daniel
La Usurpadora
Capítulo 80 La Usurpadora: Willy hace el atentado a la fábrica, pero no salió como lo esperaba
La Usurpadora
Capítulo 79 La Usurpadora: Paulina no está dispuesta a cumplir la última voluntad de su hermana
La Usurpadora
Capítulo 78 La Usurpadora: Paola está agonizando y hace una petición para irse en paz
La Usurpadora
Capítulo 77 La Usurpadora: la familia Bracho y Carlos Daniel se enteran del accidente de Paola
La Usurpadora
Capítulo 76 La Usurpadora: Paola encuentra nuevo cómplice y tienen un plan en contra de los Bracho
La Usurpadora
Capítulo 75 La Usurpadora: Paola ya no seguirá con su supuesta discapacidad y sorprende a los Bracho
