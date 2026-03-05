38:47 min La Usurpadora - Capítulo 80: Willy hace el atentado a la fábrica, pero no salió como lo esperaba 38:27 Capítulo 79 Paulina no está dispuesta a cumplir la última voluntad de su hermana 37:45 Capítulo 78 Paola está agonizando y hace una petición para irse en paz 38:09 Capítulo 77 la familia Bracho y Carlos Daniel se enteran del accidente de Paola 38:47 Capítulo 80 Willy hace el atentado a la fábrica, pero no salió como lo esperaba

Capítulo 80 La Usurpadora: Willy hace el atentado a la fábrica, pero no salió como lo esperaba Willy consigue un cómplice para que juntos incendien la fábrica Bracho, pero, el bandido se arrepiente y avisa a la policía sobre el plan. Mientras, Paulina está a punto de casarse con el licenciado.