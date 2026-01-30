La Usurpadora - Capítulo 56: comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos Capítulo 55 Paulina recibe una desagradable, y sorpresiva, visita en la cárcel Capítulo 54 Paola amenaza a Paulina con hundirla en la cárcel si Carlos Daniel no vuelve con ella Capítulo 53 Carlos Daniel quiere desenmascarar a Paola, pero Paulina insiste en protegerla Capítulo 56 comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos

Capítulo 56 La Usurpadora: comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos El niño llega junto a su papá para responder las preguntas de los abogados, pero la Fiscalía lo quiere presionar para que inculpe a la usurpadora. Posteriormente, aparece Paola.