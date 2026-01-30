Capítulo 56 La Usurpadora: comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos

Publicidad

Capítulo 56 de 'La Usurpadora', de Caracol, completo hoy 30 de enero

Capítulo 56 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos. Paola llega de sorpresa para hundirla.

El niño llega junto a su papá para responder las preguntas de los abogados, pero la Fiscalía lo quiere presionar para que inculpe a la usurpadora. Posteriormente, aparece Paola.

Por: Alejandra Hurtado
|
