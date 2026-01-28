La Usurpadora - Capítulo 54: Paola amenaza a Paulina con hundirla en la cárcel si Carlos Daniel no vuelve con ella Capítulo 53 Carlos Daniel quiere desenmascarar a Paola, pero Paulina insiste en protegerla 38:00 Capítulo 52 Paulina nota que Paola no ha cambiado, pero se rehúsa a abandonarla Capítulo 51 Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten Capítulo 54 Paola amenaza a Paulina con hundirla en la cárcel si Carlos Daniel no vuelve con ella

Capítulo 54 La Usurpadora: Paola amenaza a Paulina con hundirla en la cárcel si Carlos Daniel no vuelve con ella Paola llama a su hermana gemela a la cárcel para decirle que no vuelva a visitarla y que testificará en contra de ella en el juicio, si no convence a Carlos Daniel de recibirla nuevamente en su casa.