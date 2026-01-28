Publicidad

Capítulo 54 de 'La Usurpadora', de Caracol Televisión, completo hoy 28 de enero

Capítulo 54 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión. Paola llama a Paulina a la cárcel para decirle que no la vuelva a visitar en el hospital y la amenaza con hundirla.

Capítulo 53 La Usurpadora
Capítulo 53
Carlos Daniel quiere desenmascarar a Paola, pero Paulina insiste en protegerla
Capítulo 52 La Usurpadora
38:00
Capítulo 52
Paulina nota que Paola no ha cambiado, pero se rehúsa a abandonarla
CAP 50 La Usurpadora
Capítulo 51
Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
Capítulo 54 La Usurpadora: Paola amenaza a Paulina con hundirla en la cárcel si Carlos Daniel no vuelve con ella

Paola llama a su hermana gemela a la cárcel para decirle que no vuelva a visitarla y que testificará en contra de ella en el juicio, si no convence a Carlos Daniel de recibirla nuevamente en su casa.

Por: Alejandra Hurtado
|
La Usurpadora Cap 50
Capítulo 50
Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho
Thumbnail
38:34
Capítulo 49
Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella
Thumbnail
38:38
Capítulo 48
Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
