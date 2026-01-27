Publicidad
Capítulo 53 de La Usurpadora completo este 27 de enero
Capítulo 53 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Carlos Daniel busca diario de Paola para entrgarlo a las autoridades, pero Paulina lo esconde.
Caracol TV
/
La Usurpadora
/
Capítulos
/
Capítulo 53 La Usurpadora: Carlos Daniel quiere desenmascarar a Paola, pero Paulina insiste en protegerla
La Usurpadora - Capítulo 53:
Carlos Daniel quiere desenmascarar a Paola, pero Paulina insiste en protegerla
38:00
Capítulo 52
Paulina nota que Paola no ha cambiado, pero se rehúsa a abandonarla
Capítulo 51
Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
Capítulo 50
Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho
Capítulo 53
Carlos Daniel quiere desenmascarar a Paola, pero Paulina insiste en protegerla
Capítulo 53 La Usurpadora: Carlos Daniel quiere desenmascarar a Paola, pero Paulina insiste en protegerla
Paola mostró su verdadera cara, por lo que su esposo quiere darle su diario a las autoridades para que sepan que ella es la verdadera culpable. No obstante, la usurpadora lo escondió para salvarla.
Por:
Alejandra Hurtado
|
27 de Enero, 2026
38:00
Capítulo 52
Paulina nota que Paola no ha cambiado, pero se rehúsa a abandonarla
Capítulo 51
Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
Capítulo 50
Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho
38:34
Capítulo 49
Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella
38:38
Capítulo 48
Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
39:04
Capítulo 47
Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
