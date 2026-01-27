Publicidad

Capítulo 53 de La Usurpadora completo este 27 de enero

Capítulo 53 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Carlos Daniel busca diario de Paola para entrgarlo a las autoridades, pero Paulina lo esconde.

Capítulo 53 La Usurpadora: Carlos Daniel quiere desenmascarar a Paola, pero Paulina insiste en protegerla

Paola mostró su verdadera cara, por lo que su esposo quiere darle su diario a las autoridades para que sepan que ella es la verdadera culpable. No obstante, la usurpadora lo escondió para salvarla.

Por: Alejandra Hurtado
|
