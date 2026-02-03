Publicidad

Capítulo 58 de 'La Usurpadora', novela de Caracol, completo este 3 de febrero

Capítulo 58 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Aparece testigo estrella a favor de Paulina en el juicio, y Paola quiere callarlo.

La usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 58: suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella
Capítulo 58 La Usurpadora: suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella

Luciano Alcántara aparece en la audiencia para testificar a favor de la usurpadora, pero le piden pruebas de lo que dicen. Mientras, Paola intenta buscarlo para que no ayude más a su hermana.

Por: Alejandra Hurtado
