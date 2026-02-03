27:28 min La Usurpadora - Capítulo 58: suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella Capítulo 57 Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla Capítulo 56 comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos Capítulo 55 Paulina recibe una desagradable, y sorpresiva, visita en la cárcel 27:28 Capítulo 58 suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella

Capítulo 58 La Usurpadora: suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella Luciano Alcántara aparece en la audiencia para testificar a favor de la usurpadora, pero le piden pruebas de lo que dicen. Mientras, Paola intenta buscarlo para que no ayude más a su hermana.