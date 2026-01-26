Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Murió Salvo Basile, reconocido actor
Programación de Caracol

Capítulo 52 de 'La Usurpadora', de Caracol Televisión, completo este 26 de enero

Capítulo 52 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Paulina visita a Paola en el hospital y se da cuenta que en realidad no ha cambiado.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

38:00 min
Capítulo 52 La Usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 52: Paulina nota que Paola no ha cambiado, pero se rehúsa a abandonarla
CAP 50 La Usurpadora
Capítulo 51
Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
La Usurpadora Cap 50
Capítulo 50
Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho
Thumbnail
38:34
Capítulo 49
Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella
Capítulo 52 La Usurpadora
38:00
Capítulo 52
Paulina nota que Paola no ha cambiado, pero se rehúsa a abandonarla

Capítulo 52 La Usurpadora: Paulina nota que Paola no ha cambiado, pero se rehúsa a abandonarla

Mientras visita a su hermana en el hospital, la usurpadora se da cuenta que ella sigue siendo una mujer cruel y envidiosa, pero aun así no quiere alejarse de ella, por su supuesta enfermedad.

Por: Alejandra Hurtado
|
CAP 50 La Usurpadora
Capítulo 51
Paulina le pide a Carlos Daniel que perdone a Paola y discuten
La Usurpadora Cap 50
Capítulo 50
Paulina se vuelve millonaria y pasa a ser dueña de la empresa Bracho
Thumbnail
38:34
Capítulo 49
Paulina visita a Paola y le dice que va a sacrificarse por ella
Thumbnail
38:38
Capítulo 48
Paola engaña a Carlos Daniel y pide ver a Paulina, su hermana
Capítulo 47 La Usurpadora
39:04
Capítulo 47
Paola logra que Carlos Daniel vaya a verla al hospital y busca engañarlo
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
38:18
Capítulo 46
Carlitos visita a Paulina en la cárcel al conocer la verdad
Capítulo 52 La Usurpadora
38:00
Capítulo 52
Paulina nota que Paola no ha cambiado, pero se rehúsa a abandonarla