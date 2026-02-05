37:56 min La Usurpadora - Capítulo 60: Paola les avisa a los Bracho que volverá a la casa, así no quieran 38:15 Capítulo 59 Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio 27:28 Capítulo 58 suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella Capítulo 57 Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla 37:56 Capítulo 60 Paola les avisa a los Bracho que volverá a la casa, así no quieran

Capítulo 60 La Usurpadora: Paola les avisa a los Bracho que volverá a la casa, así no quieran La mujer llama a la abuela de Carlos Daniel para avisarle que, hasta que no se divorcie de él, tiene derecho a regresar a la propiedad. Paulina intenta que cambie de opinión, pero no cede.