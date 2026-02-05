Publicidad

Capítulo 60 de 'La Usurpadora', de Caracol, completo este 5 de febrero

Capítulo 60 de 'La Usurpadora', de Caracol Televisión, completo este 5 de febrero. Paola les avisa a los Bracho que regresará a la casa, así ellos no quieran.

37:56 min
CAP 60 La Usurpadora
38:15
Capítulo 59
Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio
La usurpadora
27:28
Capítulo 58
suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella
Capítulo 57 La Usurpadora
Capítulo 57
Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla
Capítulo 60 La Usurpadora: Paola les avisa a los Bracho que volverá a la casa, así no quieran

La mujer llama a la abuela de Carlos Daniel para avisarle que, hasta que no se divorcie de él, tiene derecho a regresar a la propiedad. Paulina intenta que cambie de opinión, pero no cede.

Por: Alejandra Hurtado
|
