En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 46 de 'La Usurpadora', novela de Caracol, completo este 12 de febrero

Capítulo 46 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel, pero él la desprecia.

38:01 min
La Usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 46: Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel
38:01
Capítulo 46
Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel

Capítulo 46 La Usurpadora: Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel

Paola cumple su promesa y se muda su antigua casa. Le dice a Carlos Daniel que lo ama y que lo necesita, pero él la desprecia y le contesta que no quiere tener nada que ver con ella.

Por: Alejandra Hurtado
|
