37:51 min La Usurpadora - Capítulo 64: Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella 38:12 Capítulo 63 Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho 38:10 Capítulo 62 declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel 38:16 Capítulo 61 Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola 37:51 Capítulo 64 Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella

Capítulo 64 La Usurpadora: Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella El empresario no quiere que su hijo esté cerca de Paola y por eso le pide a la usurpadora que se haga cargo de él. En medio de la conversación, reconocen que se aman y se besan.