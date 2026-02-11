Capítulo 64 La Usurpadora: Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella

Publicidad

Capítulo 64 de 'La Usurpadora', novela de Caracol, completo este 11 de febrero

Capítulo 64 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Paulina y Carlos Daniel reconocen que se aman, se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella.

37:51 min
La Usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 64: Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella
