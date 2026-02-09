38:10 min La Usurpadora - Capítulo 62: declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel 38:16 Capítulo 61 Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola 37:56 Capítulo 60 Paola les avisa a los Bracho que volverá a la casa, así no quieran 38:15 Capítulo 59 Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio 38:10 Capítulo 62 declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel

Capítulo 62 La Usurpadora: declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel Luego de escuchar a varios testigos, el juez concluye que no hay pruebas para acusar a la usurpadora y la deja en libertad. Carlos Daniel le ofrece que vaya a vivir a su casa.