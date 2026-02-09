Publicidad

Capítulo 62 de 'La Usurpadora', de Caracol Televisión, completo hoy 9 de febrero

Capítulo 62 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Paulina es declarada inocente y sale de la cárcel. Carlos Daniel le pide que se vaya a vivir a su casa.

38:10 min
Capítulo 62 La Usurpadora: declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel

Luego de escuchar a varios testigos, el juez concluye que no hay pruebas para acusar a la usurpadora y la deja en libertad. Carlos Daniel le ofrece que vaya a vivir a su casa.

Por: Alejandra Hurtado
|
Capítulo 61
Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola
Capítulo 60
Paola les avisa a los Bracho que volverá a la casa, así no quieran
Capítulo 59
Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio
Capítulo 58
suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella
Capítulo 57
Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla
comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos
