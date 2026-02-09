Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Más
Novelas
Humor
Juegos
Inicio
Programas
Actualidad
Desafío
En vivo
Novelas
Humor
Más
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
En vivo
Noticias Caracol
Juegos
Bad Bunny en el Super Bowl
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol
Capítulo 62 de 'La Usurpadora', de Caracol Televisión, completo hoy 9 de febrero
Capítulo 62 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Paulina es declarada inocente y sale de la cárcel. Carlos Daniel le pide que se vaya a vivir a su casa.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
Caracol TV
/
La Usurpadora
/
Capítulos
/
Capítulo 62 La Usurpadora: declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel
38:10 min
La Usurpadora - Capítulo 62:
declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel
38:16
Capítulo 61
Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola
37:56
Capítulo 60
Paola les avisa a los Bracho que volverá a la casa, así no quieran
38:15
Capítulo 59
Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio
38:10
Capítulo 62
declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel
Capítulo 62 La Usurpadora: declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel
Luego de escuchar a varios testigos, el juez concluye que no hay pruebas para acusar a la usurpadora y la deja en libertad. Carlos Daniel le ofrece que vaya a vivir a su casa.
Por:
Alejandra Hurtado
|
9 de Febrero, 2026
Facebook
Twitter
Whatsapp
38:16
Capítulo 61
Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola
37:56
Capítulo 60
Paola les avisa a los Bracho que volverá a la casa, así no quieran
38:15
Capítulo 59
Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio
27:28
Capítulo 58
suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella
Capítulo 57
Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla
Capítulo 56
comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos
38:10
Capítulo 62
declaran inocente a Paulina y sale de la cárcel
La Usurpadora
Capítulo 61 La Usurpadora: Carlos Daniel declara en la audiencia de Paulina en contra de Paola
La Usurpadora
Capítulo 60 La Usurpadora: Paola les avisa a los Bracho que volverá a la casa, así no quieran
La Usurpadora
Capítulo 59 La Usurpadora: Paola le hace nueva propuesta a Carlos Daniel para darle el divorcio
La Usurpadora
Capítulo 58 La Usurpadora: suspenden juicio de Paulina y Paola quiere callar al testigo estrella
La Usurpadora
Capítulo 57 La Usurpadora: Paola declara en el juicio de Paulina y miente para hundirla
La Usurpadora
Capítulo 56 La Usurpadora: comienza el juicio de Paulina e interrogan a Carlitos
CARGAR MÁS
Publicidad
Producciones
La Reina del Flow
series
Yo Me Llamo
realities y concursos
La Venganza de Analía
series
Desafío Siglo XXI
realities y concursos
La Red
entretenimiento
The Suso's Show
entretenimiento
Sábados Felices
entretenimiento
Loquito Por Ti
series
Nuevo rico, nuevo pobre
telenovelas
Escupiré sobre sus tumbas
series
El cuerpo del deseo
telenovelas
Hicran
telenovelas
Karsu
telenovelas
Sureyya
telenovelas
Pedro el escamoso
series