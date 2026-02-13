Publicidad

Capítulo 66 de 'La Usurpadora', novela de Caracol, hoy 13 de febrero

Capítulo 66 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión. Paola hace una alianza con Gema para destruir a Paulina y evitar que ella sea feliz con Carlos Daniel.

38:05 min
La Usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 66: Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina
La Usurpadora
38:01
Capítulo 46
Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel
La Usurpadora
37:51
Capítulo 64
Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella
La Usurpadora
38:12
Capítulo 63
Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho
La Usurpadora
38:05
Capítulo 66
Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina

Capítulo 66 La Usurpadora: Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina

Gema va a la casa de los Bracho con la excusa de pedirle perdón a la abuela y aprovecha para hablar con Paola. Ambas hacen una alianza para que la usurpadora no pueda ser feliz con Carlos Daniel.

Por: Alejandra Hurtado
|
