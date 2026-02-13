38:05 min La Usurpadora - Capítulo 66: Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina 38:01 Capítulo 46 Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel 37:51 Capítulo 64 Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella 38:12 Capítulo 63 Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho 38:05 Capítulo 66 Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina

Capítulo 66 La Usurpadora: Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina Gema va a la casa de los Bracho con la excusa de pedirle perdón a la abuela y aprovecha para hablar con Paola. Ambas hacen una alianza para que la usurpadora no pueda ser feliz con Carlos Daniel.

