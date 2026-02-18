37:05 min La Usurpadora - Capítulo 69: Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto 35:26 Capítulo 68 Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país Capítulo 67 Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel 38:05 Capítulo 66 Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina 37:05 Capítulo 69 Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto

Capítulo 69 La Usurpadora: Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto La usurpadora habla con Carlos Daniel sobre enviar a Carlitos al internado y de paso le cuenta que siguió su consejo y rehará su vida. Sin embargo, en el fondo ella lo sigue amando