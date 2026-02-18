Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Final del 'Desafío'
Programación de Caracol

Capítulo 69 de 'La Usurpadora'. de Caracol, completo hoy 18 de febrero

Capítulo 69 de La Usurpadora de Caracol, completo hoy 18 de febrero. Paulina habla con Carlos Daniel sobre enviar a Carlitos al internado y de paso le cuenta que siguió su consejo y rehará su vida.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

37:05 min
La usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 69: Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto
La Usurpadora 68
35:26
Capítulo 68
Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país
Capítulo 67 La Usurpadora
Capítulo 67
Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
La Usurpadora
38:05
Capítulo 66
Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina
La usurpadora
37:05
Capítulo 69
Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto

Capítulo 69 La Usurpadora: Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto

La usurpadora habla con Carlos Daniel sobre enviar a Carlitos al internado y de paso le cuenta que siguió su consejo y rehará su vida. Sin embargo, en el fondo ella lo sigue amando

Por: Caracol Televisión
|
La Usurpadora 68
35:26
Capítulo 68
Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país
Capítulo 67 La Usurpadora
Capítulo 67
Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
La Usurpadora
38:05
Capítulo 66
Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina
La Usurpadora
38:01
Capítulo 46
Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel
La Usurpadora
37:51
Capítulo 64
Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella
La Usurpadora
38:12
Capítulo 63
Paulina le ruega a Paola que no regrese a la casa de los Bracho
La usurpadora
37:05
Capítulo 69
Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto