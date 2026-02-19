Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Cómo funciona 'A Otro Nivel' 2026
Programación de Caracol

Capítulo 70 de 'La Usurpadora', novela de Caracol, completo este 19 de febrero

Capítulo 70 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Carlos Daniel se encuentra con Paulina y Carlitos cenando con el licenciado y se enoja.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

37:54 min
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
La Usurpadora - Capítulo 70: Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
La usurpadora
37:05
Capítulo 69
Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto
La Usurpadora 68
35:26
Capítulo 68
Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país
Capítulo 67 La Usurpadora
Capítulo 67
Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
37:54
Capítulo 70
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece

Capítulo 70 La Usurpadora: Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece

El empresario coincide con la usurpadora en un restaurante, y supone que ella se va a casar con el abogado. Pese a que mantiene la compostura, confiesa a su hermano que no le gustó ver esa escena.

Por: Alejandra Hurtado
|
La usurpadora
37:05
Capítulo 69
Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto
La Usurpadora 68
35:26
Capítulo 68
Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país
Capítulo 67 La Usurpadora
Capítulo 67
Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
La Usurpadora
38:05
Capítulo 66
Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina
La Usurpadora
38:01
Capítulo 46
Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel
La Usurpadora
37:51
Capítulo 64
Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
37:54
Capítulo 70
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece