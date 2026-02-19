37:54 min La Usurpadora - Capítulo 70: Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece 37:05 Capítulo 69 Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto 35:26 Capítulo 68 Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país Capítulo 67 Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel 37:54 Capítulo 70 Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece

Capítulo 70 La Usurpadora: Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece El empresario coincide con la usurpadora en un restaurante, y supone que ella se va a casar con el abogado. Pese a que mantiene la compostura, confiesa a su hermano que no le gustó ver esa escena.