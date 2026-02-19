Publicidad
Capítulo 70 de 'La Usurpadora', novela de Caracol, completo este 19 de febrero
Capítulo 70 de 'La Usurpadora', novela de Caracol Televisión, completo. Carlos Daniel se encuentra con Paulina y Carlitos cenando con el licenciado y se enoja.
Capítulo 70 La Usurpadora: Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
37:54 min
La Usurpadora - Capítulo 70:
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
37:05
Capítulo 69
Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto
35:26
Capítulo 68
Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país
Capítulo 67
Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
37:54
Capítulo 70
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
Capítulo 70 La Usurpadora: Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
El empresario coincide con la usurpadora en un restaurante, y supone que ella se va a casar con el abogado. Pese a que mantiene la compostura, confiesa a su hermano que no le gustó ver esa escena.
Por:
Alejandra Hurtado
|
19 de Febrero, 2026
37:05
Capítulo 69
Paulina dice a Carlos Daniel que se casará con otro, aunque no es cierto
35:26
Capítulo 68
Carlos Daniel le pide a Paulina que se aleje de él y se vaya del país
Capítulo 67
Paola visita la empresa de los Bracho y saca de quicio a Carlos Daniel
38:05
Capítulo 66
Paola y Gema hacen un pacto para destruir a Paulina
38:01
Capítulo 46
Paola regresa a la casa de los Bracho e intenta recuperar a Carlos Daniel
37:51
Capítulo 64
Paulina y Carlos Daniel se besan y acuerdan que Carlitos viva con ella
37:54
Capítulo 70
Carlos Daniel ve a Paulina y a Carlitos cenando con el licenciado y enfurece
